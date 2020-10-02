Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a Nikola Kalinic çalımı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG, Manchester United ve Leipzig ile zorlu bir mücadeleye hazırlanan Başakşehir, kadrosunu güçlendirmek adına flaş bir isme yöneldi. Süper Lig'in son şampiyonu, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Atletico Madrid'den Nikola Kalinic için devreye girdi.
BEŞİKTAŞ’TAN DAHA İYİ BİR TEKLİF SUNULACAK
AS'tan Özgür Sancar'ın haberine göre Başakşehir, Kalinic'e Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif sunma hazırlığında. Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılarak UEFA'dan 15 milyon Euro düzeyinde bir gelir elde eden Başakşehir'in Kalinic'e talep ettiği 3 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyebileceği aktarılmakta. Bu doğrultuda Başakşehir, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurmuş durumda.
ABOUBAKAR’I BEŞİKTAŞ KAPMIŞTI
Lige 3'te 0 ile başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlu bir gruba düşen Başakşehir, Kalinic ile hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor. Süper Lig'in son şampiyonunun, daha önce Vincent Aboubakar ile anlaşma noktasına geldiği iddia edilmiş fakat sonrasında golcü oyuncu Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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Bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeki Hırvat golcü Nikola Kalinic için Medipol Başakşehir de devreye girdi.
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