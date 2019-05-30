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30 Mayıs 2019 Perşembe 14:39 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 14:58

Medipol Başakşehir'den Abdullah Avcı için veda mesajı

Medipol Başakşehir'den Abdullah Avcı için veda mesajı

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile anlaşmaya varan Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı'ya veda etti: "Abdullah Avcı'ya şimdiye kadarki katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz"

Beşiktaş ile anlaşması beklenen Abdullah Avcı için bir açıklama yayınlayan Başakşehir Kulübü şu ifadeleri kullandı;

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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