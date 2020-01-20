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aksam.com.tr
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 12:57
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  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 12:58

Medipol Başakşehir'de Tunay Torun'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Medipol Başakşehir'de Tunay Torun'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

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Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun’a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”

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