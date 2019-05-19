Medipol Başakşehir'de sakatlık şoku

Tecrübeli oyuncu, şampiyonluk yolundaki kritik karşılaşmada oynamak için fedakarlık yapacağını dile getirdi ve Başakşehir sağlık ekibi ile birlikte yurt dışından gelen doktorların müdahalesi ile Emre Belözoğlu dev maça hazırlandı.

SAKATLANDI VE OYUNDAN ÇIKTI!

Hafta boyunca idmanda yer almayan Emre, Avcı ile yaptığı görüşmede de kendisini iyi hissettiğini söyleyince, Galatasaray maçının 11'inde görevi kaptı ancak karşılaşmanın 29. dakikasından yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İstanbul ekibinin sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre'nin çekilen MR'ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.