Medipol Başakşehir'de Robinho ve Miguel Vieira ile yollar ayrılıyor

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda M gladbach’ı deplasmanda 2-1 yenerek tarih yazan ve Süper Lig’de de yaklaşık 3,5 aydan beri maç kaybetmeyen Başakşehir’de 2 futbolcuyla yollar ayrılıyor.

ROBİNHO VE VİEİRA GÖNDERİLECEK

Hem Avrupa’da hem ligde yoluna dolu dizgin devam eden ve Ocak ayında birkaç küçük dokunuşla kadrosunu daha fazla güçlendirmek isteyen Okan Buruk’un Robinho’yla Miguel Vieira’nın hesabını kestiği öğrenilirken Başakşehir’in hücüm hattına şimdiden alternatif bir oyuncu aradığı belirtildi. Bu sezon 10 maçta görev alan, istatistik olarak ‘0’ çeken Brezilyalı tecrübeli futbolcu Robinho’nun ülkesine dönebileceği kaydedilirken, 360 dakika forma giyen Miguel Vieira’nın ise Türkiye ve Portekiz’de yeni takım arayışlarına koyulduğu anlaşıldı.