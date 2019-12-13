Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8005
  • 6,4824
  • 274.516
  • 110837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Medipol Başakşehir'de Robinho ve Miguel Vieira ile yollar ayrılıyor

Medipol Başakşehir'de Robinho ve Miguel Vieira ile yollar ayrılıyor

Medipol Başakşehir'de Robinho ve Miguel Vieira ile yollar ayrılıyor

Başakşehir, Ocak ayında Robinho ve Miguel Vieira'ya teşekkür edecek.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda M gladbach’ı deplasmanda 2-1 yenerek tarih yazan ve Süper Lig’de de yaklaşık 3,5 aydan beri maç kaybetmeyen Başakşehir’de 2 futbolcuyla yollar ayrılıyor.

ROBİNHO VE VİEİRA GÖNDERİLECEK

Hem Avrupa’da hem ligde yoluna dolu dizgin devam eden ve Ocak ayında birkaç küçük dokunuşla kadrosunu daha fazla güçlendirmek isteyen Okan Buruk’un Robinho’yla Miguel Vieira’nın hesabını kestiği öğrenilirken Başakşehir’in hücüm hattına şimdiden alternatif bir oyuncu aradığı belirtildi. Bu sezon 10 maçta görev alan, istatistik olarak ‘0’ çeken Brezilyalı tecrübeli futbolcu Robinho’nun ülkesine dönebileceği kaydedilirken, 360 dakika forma giyen Miguel Vieira’nın ise Türkiye ve Portekiz’de yeni takım arayışlarına koyulduğu anlaşıldı.


Ahmet Rıfat Şungar'ı çabuk unuttu! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkı
Ayrılık iddialarını yalanlayan kare
Ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan sosyal medyanın gündeminde!
Emre Altuğ şaşırttı: 'Örnek çift demeyelim'
Ece Çeşmioğlu o diziyle dönüyor
<p>Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Büyükmelen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye

Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı, “Sevdiğime Bir Şey Olmasın” Diye Feryat Etti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

UFO'lara ait korkunç gerçekler

Besinlerin sahte olup olmadığını nasıl anlarız?