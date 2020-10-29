Medipol Başakşehir'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla karşılaşan turuncu-lacivertliler, Konyaspor maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasındaki çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehirli teknik ekip ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla antrenmanda Türk bayrağı açtı.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşanan maaş krizi sonrası Younes Belhanda'nın sorumluluklarını artırıp kaptanlık pazubandını vererek oyuncuyu kazanmıştı. Tecrübeli teknik adam aynı yöntemi Sofiane Feghouli üzerinde de uygulayacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ikinci maçında sahasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk ediyor.
ERZURUM maçı sonrasında ağrı hisseden ve yapılan tetkiklerde sol arka adale grubunda zorlanma tespit edilen Belhanda 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, geçtiğimiz sezonki Şampiyonlar Ligi performansıyla turnuvada iz bırakmayı başardı.
Afrika basını Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'taki ilk maçından başarıyla ayrıldığını yazdı.
Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.