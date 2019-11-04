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  3. Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir."

GALATASARAY MAÇINA YETİŞEBİLİR

Başakşehir perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger deplasmanına çıkacak ardından ise ligde sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Daha sonra liglerde Milli araya girilirken, dönüşte İstanbul ekibi, Galatasaray deplasmanına çıkacak. İrfan Can Kahveci'nin sarı kırmızılı takım ile oynanacak mücadeleye yetişmesi beklenirken, Milli takıma yetişip yetişemeyeceğı ise muamma.

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