Medipol Başakşehir'de futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır.”
Koronavirüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, eğitimine evinden devam edip fotoğraf gönderen 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini, ayrıca koronavirüse rağmen evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.
Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
İngiltere Championship Lig ekiplerinden Leeds United'da futbolcular ve teknik heyet, kulüpte tam zamanlı çalışan personelin maaşlarında kesinti yapılmaması için kendi ücretlerinde kesintiye gidecek.
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, maçlarını oynadığı ünlü Santiago Bernabeu Stadı'nı, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin hizmetine verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımla ilgili son gelişmeleri aktarırken, "Futbolcular evlerinde bireysel çalışma yapıyor mu?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu.