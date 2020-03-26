Medipol Başakşehir'de futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı

Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



“Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır.”