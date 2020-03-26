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  • Medipol Başakşehir'de futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
  • 26 Mart 2020 Perşembe 18:41
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  • 26 Mart 2020 Perşembe 18:41

Medipol Başakşehir'de futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı

Medipol Başakşehir'de futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı

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Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır.”

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