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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 21:22
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Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

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AA

Medipol Başakşehir, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Oyuncunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.

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