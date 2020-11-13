Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Oyuncunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.
A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Mert Çetin'in sakatlıkları nedeniyle kamptan ayrıldığı açıkladı.
Fenerbahçe, tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'den gelen haberle sarsıldı. Başarılı futbolcunun kasık bölgesinde kısmı yırtık tespit edildiği açıklandı. Milli futbolcu, 3-4 hafta forma giyemeyecek.
Bugüne dek sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanan 'A takım listesindeki oyuncu sayısı Covid-19 nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak' maddesinin Süper Lig'de de yürürlüğe girmesi konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.
Sakaryaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Olağanüstü Kongre Kararı'nın alındığı açıklandı.
Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Sezon başında herkesin konuştuğu yıldız isim hem sakatlık etkileri hem de fiziksel toparlama nedeniyle henüz bekleneni veremedi. Erol Bulut, Konyaspor yenilgisinin ardından ilk 11'de değişikliğe giderek yıldız futbolcuyu sahaya sürecek.