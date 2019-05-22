Medipol Başakşehir'de Adebayor ve Demba Ba ile yollar ayrılıyor

Şampiyonluğu geçen hafta kaybeden Turuncu-Lacivertli takım hem gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro oluşturmak, hem de Devler Ligi’nde başarılı olmak için harekete geçti. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın geniş bir rapor hazırladığı öğrenilirken, ilk olarak Emmanuel Adebayor ve Dembe Ba’nın biletinin kesileceği ifade edildi. Yaprak dökümünün bu iki oyuncu ile sınırlı kalmayacağı ve gönderilecek diğer futbolcuların ise önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.Başakşehir yönetimi gönderilecek isimler belirlendikten sonra yerlerine alınacak oyuncular için kolları sıvayacak ve bu sezon sıkıntı yaşanan bölgelerdeki aksaklık giderilecek.

(Star)