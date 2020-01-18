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aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 18:53
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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 19:02

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u kendi sahasında farklı mağlup etti

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u kendi sahasında farklı mağlup etti

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Medipol Başakşehir, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Okan Buruk'un takımı Başakşehir ile Ali Ravcı'nın ekibi Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir 4-1'lik skorla kazandı. Maça çok hızlı başlayan Başakşehir istediği 3 puanı almasını bildi

Ev sahibinin gollerini 22. dakikada Edin Visca, 27'de Demba Ba, 34'te İrfan Can Kahveci ile 41'de Mahmut Tekdemir kaydetti. Malatyaspor'un tek golünü Adis Jahovic kaydetti.

BAŞAKŞEHİR'DEN DEV PERFORMANSI

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir punını 36 puana yükseltti. 24 Ağustos 2019'dan bu yana yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir yenilmezlik serisini 16 maça çıkarttı. Malatyaspor ise 24 puanda kalarak bu sezonki 6. yenilgisini aldı

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

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