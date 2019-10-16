Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8944
  • 6,5339
  • 281.337
  • 94137.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Medipol Başakşehir, UEFA'nın Milli Takımımız için açtığı soruşturmaya böyle cevap verdi

Medipol Başakşehir, UEFA'nın Milli Takımımız için açtığı soruşturmaya böyle cevap verdi

Medipol Başakşehir, UEFA'nın Milli Takımımız için açtığı soruşturmaya böyle cevap verdi

UEFA, Arnavutluk ile Fransa maçlarında Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının 'asker selamı' vermeleri nedeniyle soruşturma başlattı. Başakşehir Kulübü'nün Esports hesabı, "Dünyanın en çok satan video oyunundaki gol sevincini cezalandırmak mı? Ama niye?" diyerek soruşturmaya tepki gösterdi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Pazartesi günü Fransa, Cuma günü de Arnavutluk ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamı vermeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Fanatik'in haberine göre, UEFA'nın soruşturma başlattığı 'Asker selamı'nın FIFA'nın lisansladığı video oyununda yer aldığı görüldü.

?Başakşehir Kulübü'nün Esport hesabı, oyunun 2020 yılı edisyonunda, futbolcuların 'Asker selamı'yla gol kutlaması yapabildiğini gösteren bir videoyu, Twitter'dan "Dünyanın en çok satan video oyunundaki gol sevincini cezalandırmak mı? Ama niye??" mesajıyla paylaştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli bu kez gemileri yaktı!
Oğuzhan ve Yağmur'dan ortak ayrılık açıklaması
Kadın'da Sarp öldü mü? Açıklama geldi
Cannes'da jön yarışı! Sosyal medya karıştı
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
<p>´Kolay Mı Sandın?´ ekibi bugün, Çocuklar Duymasın setinde!</p>

´Çocuklar Duymasın´ Setinde Çalışmak Kolay Mı Sandın?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türklerin en ilginç evlenme teklifleri

Barış Pınarı'nda da teröristlerin üzerinde "Fırtına" gürlüyor