Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Medipol Başakşehir, üç dakikada bulduğu gollerle Antalyaspor'u mağlup etti

Medipol Başakşehir, üç dakikada bulduğu gollerle Antalyaspor'u mağlup etti

Medipol Başakşehir, üç dakikada bulduğu gollerle Antalyaspor'u mağlup etti

Medipol Başakşehir, ikinci yarıda üç dakika içinde bulduğu iki golle Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleye Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 60. dakikada uzaklardan bir vuruş yapan Gael Clichy ve 63. dakikada Gael Clichy'nin asistinde Daniel Aleksic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir üst üste 3. galibiyetini alarak 25 puana yükseldi. Başakşehir ayrıca evindeki son 5 maçta da 4. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdıktan sonra Tomas'ı göreve getiren Antalyaspor ise son 6 maçta 5 mağlubiyet aldı ve 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.


Balkanların Lady Gaga'sı İstanbul'a yerleşiyor
Mehmet Ali Erbil'in kızından olay poz! İlk yorum annesinden
David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Git gide eriyor
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
BBC dizisinden ilk kare
<p>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethullahçı terör örgütünün sözde TSK imamı Sdil Öksüz hakkında b

İçişleri Bakanı Soylu: Adil Öksüz´ün nerede olduğunu biliyoruz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tam 82 yıl sonra: Remziye Tatlı, ölümsüz karenin hikayesini anlattı