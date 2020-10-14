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aksam.com.tr
  • 14 Ekim 2020 Çarşamba 20:45
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Medipol Başakşehir, Trabzonspor'a hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'a hazırlanıyor

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AA

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik uygulamanın ardından yapılan orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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