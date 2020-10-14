Medipol Başakşehir, Trabzonspor'a hazırlanıyor

Marcao'nun yerine gelecek stoper belli oldu! Demir gibi

UEFA Uluslar Ligi'ni yakından takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Norveç'in başarılı stoperi Stefan Strandberg'e kancayı taktı. Devre arasında Marcao'yu satması beklenen Cimbom, Brezilyalı savunmacının yerine Strandberg'i kadrosuna katacak. 30 yaşındaki oyuncunun Ural ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transfer olasılığını güçlendiriyor.