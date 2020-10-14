Medipol Başakşehir, Trabzonspor'a hazırlanıyor

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik uygulamanın ardından yapılan orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
UEFA Uluslar Ligi'ni yakından takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Norveç'in başarılı stoperi Stefan Strandberg'e kancayı taktı. Devre arasında Marcao'yu satması beklenen Cimbom, Brezilyalı savunmacının yerine Strandberg'i kadrosuna katacak. 30 yaşındaki oyuncunun Ural ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transfer olasılığını güçlendiriyor.
THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı kaldırılacak.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk ediyor.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgınının futbol ekonomisi üzerindeki etkisinin çok ağır olduğunu söyledi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avrupa kupalarında oynanacak maçlara stat kapasitenisinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması için Türkiye Futbol Federasyonundan talepte bulunduklarını söyledi.
Serie A yönetimi, oyuncularında koronavirüs olduğu gerekçesiyle karantinaya giren ve Juventus maçına çıkmayan Napoli'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 1 puanının silinmesine karar verdi.