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aksam.com.tr
  • 08 Ekim 2020 Perşembe 19:50
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Medipol Başakşehir Trabzonspor'a bileniyor

Medipol Başakşehir Trabzonspor'a bileniyor

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5'inci haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas oyunuyla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu lacivertli takım hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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