Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,946
  • 6,6303
  • 244.988
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Medipol Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk ediyor

Medipol Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk ediyor

Medipol Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

x

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 30. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde geride kalan 29 haftada 62 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

Medipol Başakşehir son 4 maçında 3 kez puan kaybetti. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip son 4 haftada 7 puan kaybı yaşadı.

Son 8 maçında 7 yenilgi ve 1 beraberlik alan Göztepe ise 27 puanla 17. sırada bulunuyor.

Epureanu yok

Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor.

Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak. Abdullah Avcı'nın Epurenau'nun yokluğunda son 4 maçta savunmanın göbeğinde yer alan Joseph Attamah'ın yerine bu mücadelede Serdar Taşçı'ya forma vermesi bekleniyor.

GÖZTEPE CEPHESİ

Ligde 30. haftaya 27 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Bursaspor'un 2 puan gerisinde 17. sırada giren Göztepe, ligde galip gelemediği 8 karşılaşmada sadece 2 puan alabildi. Son 4 müsabakayı 1-0'lık skorla kaybeden sarı-kırmızılı ekip ligde son 5 karşılaşmada gol atamadı.

Göztepe'de eksik çok

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek.

Karşılaşma için dün İstanbul'a giden ve son çalışmasını burada yapacak Göztepe'de, Akhisarspor maçının ardından taraftarlarla tartışan ve son 2 haftada kadroda yer almayan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ın maç kadrosunda olduğu öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert - Caiçara - Mahmut - Serdar - Clichy - Emre - İrfan - Mossoro - Visca - Elia - Robinho

Göztepe: Beto - Poko - Reis - Berkan - Tayfur - Borges - Castro - Serdar - Tayfur - Deniz - Jerome

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel'in mutlu günü: Evlendiler
Melisa ABD'ye yerleşti
Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel saldırı herkesi ayağa kaldırdı. Gazeteci Naz

Nazlı Çelik Küçükçekmece´deki taciz olayına tepki gösterdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tunceli'de 3 girişli mağarada terörist cesedi ele geçirildi

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyük camisi olacak!