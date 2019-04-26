Medipol Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 30. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde geride kalan 29 haftada 62 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

Medipol Başakşehir son 4 maçında 3 kez puan kaybetti. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip son 4 haftada 7 puan kaybı yaşadı.

Son 8 maçında 7 yenilgi ve 1 beraberlik alan Göztepe ise 27 puanla 17. sırada bulunuyor.

Epureanu yok

Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor.

Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak. Abdullah Avcı'nın Epurenau'nun yokluğunda son 4 maçta savunmanın göbeğinde yer alan Joseph Attamah'ın yerine bu mücadelede Serdar Taşçı'ya forma vermesi bekleniyor.

GÖZTEPE CEPHESİ

Ligde 30. haftaya 27 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Bursaspor'un 2 puan gerisinde 17. sırada giren Göztepe, ligde galip gelemediği 8 karşılaşmada sadece 2 puan alabildi. Son 4 müsabakayı 1-0'lık skorla kaybeden sarı-kırmızılı ekip ligde son 5 karşılaşmada gol atamadı.

Göztepe'de eksik çok

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek.

Karşılaşma için dün İstanbul'a giden ve son çalışmasını burada yapacak Göztepe'de, Akhisarspor maçının ardından taraftarlarla tartışan ve son 2 haftada kadroda yer almayan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ın maç kadrosunda olduğu öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert - Caiçara - Mahmut - Serdar - Clichy - Emre - İrfan - Mossoro - Visca - Elia - Robinho

Göztepe: Beto - Poko - Reis - Berkan - Tayfur - Borges - Castro - Serdar - Tayfur - Deniz - Jerome