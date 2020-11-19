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aksam.com.tr
  • 19 Kasım 2020 Perşembe 16:42
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Medipol Başakşehir pas, orta ve şut çalışması yaptı

Medipol Başakşehir pas, orta ve şut çalışması yaptı

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Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın 5'e 2 pas oyununun ardından gerçekleştirilen orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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