Medipol Başakşehir, Olympiakos'u konuk edecek

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Beşiktaş'a transferde müjdeli haber! Beşiktaş'a transferde müjdeli haber! Transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar, Porto'nun Krasnodar ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın İngiltere'deki hedefi ortaya çıktı Galatasaray'ın İngiltere'deki hedefi ortaya çıktı Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray, Bakayoko ve Drinkwater için Chelsea'yle temas halinde.

Galatasaray'da Fatih Terim için tarihi karşılaşma Galatasaray'da Fatih Terim için tarihi karşılaşma Süper Kupa maçında yarın Ankara'da Akhisarpor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek için çabalayacak.

Beşiktaş'a bir şok daha! 1 ay yok Beşiktaş'a bir şok daha! 1 ay yok Beşiktaş, Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Lille cephesinden Yusuf Yazıcı'ya övgü dolu sözler Lille cephesinden Yusuf Yazıcı'ya övgü dolu sözler Kulüp üst yöneticisi Marc Ingla, internet sitesinde yer alan açıklamasında, Yusuf Yazıcı'nın transferinin Lille için memnuniyet verici olduğunu belirtti.

FLAŞ! Sosyal medyadan paylaştı olay oldu FLAŞ! Sosyal medyadan paylaştı olay oldu Instagram hesabından bir video paylaşan Diagne, "Geri döndüm" ifadelerine yer verdi