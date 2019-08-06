Medipol Başakşehir, Olympiakos'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında çarşamba günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İsrail Futbol Federasyonundan hakem Orel Grinfeld yönetecek.
Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.
Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.
Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
(AA)
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