Medipol Başakşehir olmasa ülke puanı sıralamasında yanmıştık!

Turuncu-lacivertli ekibin Sporting'i geçmesiyle 10. sırada olan Ukrayna ile puan farkını erittik, 12. sırada yer alan Avusturya ile de puan farkının azalmasının önüne geçmiş olduk.
RAKİP AVUSTURYA TAKİPTE
Avusturya ekibi LASK ve Salzburg aldığı puanlarla ülkesinin puanını 32.325'ten 32.925'e yükseltti. Başakşehir ise Türkiye'nin puanını 32.800'den 33.200'e çıkardı. Türkiye 0.400, Avusturya ise 0.600 puanlık artış yaşadı. Ukrayna ise Shakhtar'ın Benfica ile berabere kalması sonrası ülke puanını 33.900'den 34.100'e yükseltti.
(Sabah)
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