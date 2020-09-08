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aksam.com.tr
  • 08 Eylül 2020 Salı 10:24
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Medipol Başakşehir, Nacer Chadli'yi kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Nacer Chadli'yi kadrosuna kattı

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AA

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Monaco'nun 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli'yi transfer etti. Belçikalı futbolcu bugün İstanbul'a gelip kendisini 2 yıllığına Turuncu-Lacivertlilere bağlayan imzayı atacak.

Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

2 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.

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