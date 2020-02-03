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aksam.com.tr
  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 20:15
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  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 20:15

Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı Wolfsberger'e kiraladı

Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı Wolfsberger'e kiraladı

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Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'nın Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Sezon başında kadroya katılan 29 yaşındaki stoper, turuncu-lacivertli ekipte Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı.

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