Medipol Başakşehir, Manchester United'a hazır

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'ndaki antrenman, İngiltere'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Başakşehirli futbolcuların, koşu ve top kapma çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdiği öğrenildi.
Medipol Başakşehir ile Manchester United arasında Old Trafford Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.
Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından eleştirilerin odağındaki Mbaye Diagne için Gazeteci Güntekin Onay'dan ilginç bir iddia geldi.
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta elde ettikleri puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor'un karşı karşıya geldiği maçta deplasman ekibi üst üste talihsizlikler yaşıyor.
Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki isim Mbaye Diagne, 1-1 sona eren Kayserispor maçını değerlendirdi.
Hes Kablo Kayserispor'un yıldız futbolcusu Aaron Lennon, 1-1 sona eren Galatasaray maçını değerlendirdi.
Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.