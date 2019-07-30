Medipol Başakşehir, Luis Miguel Vieira Silva kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Audi Kupası’nda karşılaştığı Bayern Münih’e 6-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe’de Dirar taraftarların tepkisi ile karşılaştı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Çekya'nın Viktoria Plzen takımını eleyen Yunan ekibi Olympiakos oldu.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim olarak mali genel kurulda idari açıdan ibra edilmemeleri konusunda mahkemenin tedbir kararı bulunduğunu belirterek, "Kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Emre Mor veda etti!

İspanyol basını, Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un, bugünkü antrenmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ve Galatasaray'a transferi için bugün veya yarın İstanbul'a gideceğini yazdı.