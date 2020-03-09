Medipol Başakşehir, Kopenhag'a hazırlanıyor

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanda 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
İtalya'da koronavirüs endişesi spor organizasyonlarını da vurdu.İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.
Denizlispor maçında sakatlanan Max Kruse'dan Fenerbahçe taraftarlarına haber var.
Galatasaray'ın golcü yıldızı Adem Büyük, Beşiktaş maçı hazırlıklarının yapıldığı antrenmanda sakatlandı.
Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı.