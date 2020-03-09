Medipol Başakşehir, Kopenhag'a hazırlanıyor

İtalya'da tüm spor organizasyonları iptal edildi

İtalya'da koronavirüs endişesi spor organizasyonlarını da vurdu.İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.