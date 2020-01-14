Medipol Başakşehir, kendi sahasında uzatmada yediği golle Kırklarelispor ile berabere kaldı

Ev sahibi ekibin golünü 79. dakikada Danijel Aleksic kaydederken, Kırklarelispor'un golünü 90+5. dakikada Deniz Ataç attı.
KARŞILAŞMADA İKİ GOL, VAR'DAN DÖNDÜ
Kırklarelispor, 81. dakikada Mert Sinan'la 1-1'lik eşitliği yakaladı ancak gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Başakşehir ise, 90+3. dakikada Demba Ba ile iki farklı üstünlüğü buldu ancak bu gol de ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR'dan geri döndü.
Başakşehir, bu galibiyetle Kırklareli'de oynanacak olan rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Mücadelenin rövanşı, 21 Ocak Salı günü Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Süper Lig ekibi Başakşehir, Türkiye 2. Lig Beyaz Grub takımı Kırklarelispor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lık beraberlikle sonuçlandı.
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