Medipol Başakşehir, kendi sahasında Roma'ya mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maç haftasında temsilcimiz Medipol Başakşehir ile AS Roma karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip AS Roma, 3-0 kazandı.

30. dakikada penaltıdan Jordan Veretout, 41. dakikada Justin Kluivert ve 45+1. dakikada Edin Dzeko'nun attığı gollerle Roma, galibiyete ulaştı.

Mücadelenin 53. dakikası, tribünden gelen yabancı bir maddenin Romalı futbolcu Lorenzo Pellegrini'ye isabet etmesi ve İtalyan oyuncunun alnının açılması nedeniyle yaklaşık 5 dakika durdu.

Bu sonucun ardından temsilcimiz Başakşehir, 7 puanda kaldı ve üçüncü sıraya indi. Roma ise puanını 8 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Gladbach ise 8 puanla grubun zirvesine yerleşti.

Grubun son haftasında Roma, sahasında Wolfsberger'i konuk edecek. Başakşehir ise Gladbach deplasmanına gidecek.

Başakşehir, son hafta Almanya'da Gladbach'ı mağlup ederse tur atlayacak. Diğer sonuçlarda Avrupa'ya veda edecek.

OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk eden Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Wolfsberger maçına göre iki değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı bulunan Junior Caiçara ile Berkay Özcan'ın yerine Alexandru Epureanu ve sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen ve Crivelli'den oluşturdu.

edipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara, sakatlığı nedeniyle takımındaki yerini alamadı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar da Roma mücadelesinin kadrosunda yer almadı.

CENGİZ ÜNDER YEDEKLER ARASINDA

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de yer almadı. Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca, Cengiz'i yedekler arasında tuttu.

İtalyan ekibinin bir diğer Türk oyuncusu Mert Çetin de UEFA kadrosunda adı olmadığı için Roma'nın kadrosunda yer almadı.

TÜM BİLETLER TÜKENDİ

Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanan kritik mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük oldu. Turuncu-lacivertli kulüp, satışa çıkan biletlerin tamamının tükendiğini duyurdu. Ayrıca, stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı. Medipol Başakşehir'e konuk olan İtalya ekibi Roma'nın taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterdi. İtalyan taraftarlar, kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu ve takımlarına destek verdi.

Mücadele öncesinde şarkıcı Fettah Can da stat yanındaki alanda taraftarlara konser verdi.