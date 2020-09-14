Medipol Başakşehir, Kenan Karaman ile anlaşma sağladı

Ntvspor

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın transferinde sona geldi. Turuncu-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf ile son detayları görüşüyor.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Milli futbolcu ile anlaşma sağlayan turuncu-lacivertliler, Alman kulübü ile son detayları görüşüyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

26 yaşındaki hücum oyuncusunun adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

20 MAÇTA 6 GOL, 1 ASİST

Kenan Karaman, geçen sezon Bundesliga'da 20 maçta 6 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu.