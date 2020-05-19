Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2 ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.
Turuncu-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın iki ayrı grup halinde yapacağı idmanlarla devam edecek.
Beşiktaş'ta daha önce pozitif çıkan sonuçlar dahil tüm koronavirüs testleri negatif çıktı.
Premier League'de 748 kişiye yapılan koronavirüs testlerinin ardından 3 kulüpte 6 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindirici haber geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan Çebi'nin çekilen tomografisi temiz çıktı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.
Medipol Başakşehir iki grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle mart ayı başında askıya alınan 1. Basketbol Ligi sezonun yeniden başlaması için Bavyera eyalet hükümetinin onay verdiği bildirildi.