Medipol Başakşehir, Hatayspor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20:00'de oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
Karşılaşma öncesinde iki takımın kadrosunda da eksik oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11’LER
Hatayspor: Munir, Popov, Soner Örnek, Pablo Santos, Katranis, Rayane Aabid, Isaac Sackey, Helder Barbosa, Ruben Riberio, Idir Ouali, Mame Diouf
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Aleksic, İrfan Can, Visca, Crivelli, Demba Ba
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.
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Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, İtalya'da sağlık kontrolünden geçti.