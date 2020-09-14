Medipol Başakşehir, Hatayspor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.

Emre 'iki golcü hazır' demişti, biri ortaya çıktı

Vedat Muriqi'nin ardından golcü arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündemindeki Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.