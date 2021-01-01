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aksam.com.tr
  • 01 Ocak 2021 Cuma 13:56
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Medipol Başakşehir Hagi için masaya oturuyor

Medipol Başakşehir Hagi için masaya oturuyor

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Fanatik

Sezonun ikinci yarısına damga vurmak isteyen son şampiyon Başakşehir flaş bir transfer için düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ın unutulmaz ismi George Hagi'nin Rangers forması giyen oğlu İanis Hagi'yi istiyor. İskoç deviyle pazarlıkların başladığı konuşuluyor.

Ligin ilk yarısında pandemi süreci, Şampiyonlar Ligi ve sıkışık fikstürle hedeflerinden uzak kalan Başakşehir ikinci yarıya bomba gibi bir giriş yapma düşüncesinde...

Turuncu-Lacivertliler, bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlarken kulübün ilgilendiği isim ise ses getirecek cinsten: Hagi... Galatasaray'da futbolculuk döneminde başardıklarıyla tarihe adını altın harflerle yazdıran efsane futbolcu George Hagi'nin Rangers'ta forma giyen oğlu İanis Hagi için İstanbul ekibinin devrede olduğu öğrenildi.

Bu sezon forma giydiği 24 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu orta saha ve hücum hattının kenarlarında görev yapıyor.

Değeri 4.5 milyon euro

Kulübüyle 2024 yılına kadar kontratı bulunan Hagi için ilk yoklamaların yapıldığı belirtildi.

1998 doğumlu olan Hagi, babası Galatasaray'da oynadığı dönemde İstanbul'da dünyaya gelmişti. Piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan 22 yaşındaki oyuncu için Rangers'ın biçtiği bonservis bedeli ise henüz bilinmiyor.

İrfan Can'a teklifler var

Orta sahaya Hagi transferi için devreye girilmesinin ardından İrfan Can Kahveci'ye gelen teklifler olduğu belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken futbolcu için Avrupa'dan da Türkiye'den de talipler olduğu ifade edildi. Başakşehir'in de İrfan Can'a gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.

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Başakşehir'den bomba transfer görüşmesi

Başakşehir'den bomba transfer görüşmesi

Sezonun ikinci yarısına damga vurmak isteyen son şampiyon Başakşehir flaş bir transfer için düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ın unutulmaz ismi George Hagi'nin Rangers forması giyen oğlu İanis Hagi'yi istiyor. İskoç deviyle pazarlıkların başladığı konuşuluyor.

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