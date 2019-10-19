Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 90+2. dakikada Martin Skrtel kaydetti. Göztepe'nin tek golü 64. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 14'e yükseltti. Göztepe 9 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe de Kasımpaşa'yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Gökhan İnler'in ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Beto topu köşeden çeldi. Seken topu ceza sahası içinde kontrol eden Crivelli, ceza yayı önündeki İrfan Can Kahveci'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleci Beto bir kez daha köşeye giden topta gol izni vermedi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Epureanu'nun ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gulbrandsen, sağ çaprazda yerden şutunu attı, kaleci Beto'nun ayaklarının arasından geçen top fileleri havalandırdı: 1-0. Yan hakemin ofsayt bayrağı nedeniyle orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesini bekledi ve ardından gol kararını verdi.

19. dakikada ev sahibi takım, rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşu paslaşarak kullandı. İrfan Can'ın arka direğe kestiği topa Skrtel kafayı vurdu, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Visca'nın şutunda ise top az farkla yandan auta çıktı.

45. dakikada Göztepe, rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan serbest vuruş kazandı. Serdar Gürler'in ceza sahası içine gönderdiği topa Mahmut Tekdemir ters bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Mert meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

45+1. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mossoro, penaltı noktasına yerden topu attı. Müsait pozisyondaki Soner Aydoğdu'nun şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

64. dakikada Göztepe beraberlik golünü buldu. Gulbrandsen'in hatalı pasında topla buluşan Soner Aydoğdu, rakip kaleye doğru ilerledi. Soner, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza yayı önünden şutunu attı, yan direğe çarpan top ardından ağlarla buluştu: 1-1.

78. dakikada gelişen Göztepe atağında, Jerome'un pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Halil Akbunar, yerden sert vurdu, kaleci Mert soluna gelen topu yatarak kontrol etti.

90+2. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Robinho'nun arka direğe gönderdiği topa Mahmut Tekdemir vurdu, kaleci Beto son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Robinho'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Epureanu'nun indirdiği topa Crivelli kafa ile dokundu, savunmadan seken topa arka direk önünde Skrtel gelişine vurdu, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler (Dk. 46 Mehmet Topal), Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Robinho), Gulbrandsen (Dk. 73 Demba Ba), Crivelli

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Napoleoni (Dk. 60 Halil Akbunar), Mossoro (Dk. 80 Castro), Serdar Gürler (Dk. 85 Yasin Öztekin), Jerome

Goller: Dk. 11 Gulbrandsen, Dk. 90+2 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 64 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 42 Mossoro, Dk. 49 Alpaslan Öztürk, Dk. 50 Poko (Göztepe), Dk. 44 Gökhan İnler (Medipol Başakşehir)