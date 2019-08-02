  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Medipol Başakşehir, Gorica'nın iki yıldızı Kristijan Lovric ve Farouk Miya'yı istiyor
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 12:04
  • |
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 12:04

Medipol Başakşehir, Gorica'nın iki yıldızı Kristijan Lovric ve Farouk Miya'yı istiyor

Medipol Başakşehir, Gorica'nın iki yıldızı Kristijan Lovric ve Farouk Miya'yı istiyor

Paylaş

Medipol Başakşehir'in, Hırvatistan 1. Ligi takımlarından HNK Gorica'nın iki önemli oyuncusu Kristijan Lovric ve Farouk Miya için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirme adına önemli adımlar atıyor. Şu ana kadar Crivelli, Gulbrandsen, Vieria, Azubuike, Ponck, Furkan Soyalp ve Aziz Eraltay'ı renklerine bağlayan turuncu-lacivertliler için Hırvat basınından transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre Başakşehir, Hırvat ekibi HNK Gorica'nın iki önemli yıldızı Kristijan Lovric ve Farouk Miya'ya talip. Takımın ileri uçtaki en önemli ismi olarak gösterilen 23 yaşındaki Lovric ve 21 yaşındaki Miya için turuncu-lacivertlilerin Gorica ile görüşme halinde olduğu ve söz konusu oyuncular için toplamda 3.5 milyon Euro gibi bir rakamın konuşulduğu bildirildi.

Geçtiğimiz sezon her iki futbolcu da 30'ar maçta görev alırken, Lovric 10 gol, 9 asist, Miya ise 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

TFF Süper Kupa'da biletler satışa sunuldu

title

Galatasaray'ın rakibi Panathinaikos

title

Jean Michael Seri'nin son durumu taraftarları mest etti

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı
Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı

Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı

Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti.

Forvet müjdesini verdi! 'Yarın açıklanacak'
Forvet müjdesini verdi! 'Yarın açıklanacak'

Forvet müjdesini verdi! 'Yarın açıklanacak'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransız ekibi Lille'den Yusuf Yazıcı için gelen teklifi açıkladı. Başkan Ağaoğlu, "Lille Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif etti" ifadelerini kullandı. Ahmet Ağaoğlu ayrıca forvet transferinin yarın açıklanacağını duyurdu.

Sır gibi saklanan transferde mutlu son
Sır gibi saklanan transferde mutlu son

Sır gibi saklanan transferde mutlu son

'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.

'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim'
'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim'

'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim'

Takıma alternatif bir sol bek arayan Beşiktaş, Milan'dan Diego Laxalt'ı istedi ama Maldini, Siyah-Beyazlı kulübe Ivan Strinic'i teklif etti.

30 milyon Euro'luk yıldız Cimbom'a! 'Gelirim hocam'
30 milyon Euro'luk yıldız Cimbom'a! 'Gelirim hocam'

30 milyon Euro'luk yıldız Cimbom'a! 'Gelirim hocam'

Ndiaye ve Fernando’nun takımdan ayrılmasıyla ‘6’ numara arayışına çıkan ve Cuellar, Wanyama, Josef de Souza gibi isimlerle ilgilendiği iddia edilen Galatasaray’ın gündemine bu kez de Geoffrey Kondogbia geldi.

Kolombiya basını Falcao transferini açıkladı!
Kolombiya basını Falcao transferini açıkladı!

Kolombiya basını Falcao transferini açıkladı!

Taraftarlar, tecrübeli forvet için KAP açıklaması beklerken oyuncunun ülkesi Kolombiya’da bu transferin bittiği vurgulandı. Falcao için, “Monaco yerine ateşli Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak” dendi.

'Kadroya giremez, ona takım bulalım'
'Kadroya giremez, ona takım bulalım'

'Kadroya giremez, ona takım bulalım'

Fenerbahçe, Real Madrid maçındaki performansıyla beğenilen Ferdi Kadıoğlu’nu kiralamak istiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.