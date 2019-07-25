Medipol Başakşehir, golcü futbolcu Enzo Crivelli'yi kadrosuna kattı

Başakşehir, Caen forması giyen 24 yaşındaki forvet Enzo Crivelli ile anlaşmaya vardı.
Yarın İstanbul'a gelecek Enzo Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.
Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen sarı kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi.
Fenerbahçe ile yeniden anlaşmak üzere olduğu iddia edilen Martin Skrtel’in yönetim ve Ersun Yanal tarafından istenmediği öğrenildi.
Beşiktaş, sezonu Sivasspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor, Galatasaray'ın genç stoper oyuncusu Sefa Özdemir'e talip oldu.
Medipol Başakşehir, Fransız forvet Enzo Crivelli ile anlaşma sağladı.
Şu sıralar adı sık sık Milan'la anılan Merih Demiral gösterdiği başarılı performansla Juventus'ta kalmayı garantiledi.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Fransız orta saha Morgan Schneiderlin Everton'da kalmaya karar verdi.