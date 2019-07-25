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  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:43
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  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:44

Medipol Başakşehir, golcü futbolcu Enzo Crivelli'yi kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, golcü futbolcu Enzo Crivelli'yi kadrosuna kattı

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Medipol Başakşehir, Fransız forvet Enzo Crivelli ile anlaşma sağladı.

Başakşehir, Caen forması giyen 24 yaşındaki forvet Enzo Crivelli ile anlaşmaya vardı.

Yarın İstanbul'a gelecek Enzo Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.  

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