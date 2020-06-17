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aksam.com.tr
  • 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:36
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Medipol Başakşehir, Eljero Elia'ya yeni sözleşme teklif etmeyecek

Medipol Başakşehir, Eljero Elia'ya yeni sözleşme teklif etmeyecek

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Medipol Başakşehir, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eljero Elia ile yollarını ayırıyor. İstanbul ekibi, tecrübeli futbolcunun yerine genç bir oyuncu transfer etmeye hazırlanıyor.

İki sezondur Başakşehir'de forma giyen Eljero Elia'nın sözleşmesi sona eriyor. Sezon biter bitmez resmen boşa çıkacak olan yıldız oyuncuyla yeni kontrat yapılmayacak. Turuncu-Lacivertliler'in bu sürecin ardından Elia ile vedalaşıp yerine genç bir oyuncu transfer etmek istediği öğrenildi.

Eljero Elia, "Hollanda'dan kesinlikle hiçbir takımı tutmuyorum ama Twente'nin bendeki yeri ayrı. Neler olacağını göreceğiz. Serbest bir oyuncu olacağım." ifadelerini kullanmıştı

Elia, Twente'de antrenörlük yapabileceğini de belirterek, "Eğer böyle bir fırsat olursa, Twente'de yapmak isterim. Antrenörlük diplomam var. Genç takım antrenörü olmak ve altyapıda çalışmak isteirm." diyerek sözlerini sürdürdü.

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