Medipol Başakşehir, Eljero Elia'ya yeni sözleşme teklif etmeyecek

İki sezondur Başakşehir'de forma giyen Eljero Elia'nın sözleşmesi sona eriyor. Sezon biter bitmez resmen boşa çıkacak olan yıldız oyuncuyla yeni kontrat yapılmayacak. Turuncu-Lacivertliler'in bu sürecin ardından Elia ile vedalaşıp yerine genç bir oyuncu transfer etmek istediği öğrenildi.
Eljero Elia, "Hollanda'dan kesinlikle hiçbir takımı tutmuyorum ama Twente'nin bendeki yeri ayrı. Neler olacağını göreceğiz. Serbest bir oyuncu olacağım." ifadelerini kullanmıştı
Elia, Twente'de antrenörlük yapabileceğini de belirterek, "Eğer böyle bir fırsat olursa, Twente'de yapmak isterim. Antrenörlük diplomam var. Genç takım antrenörü olmak ve altyapıda çalışmak isteirm." diyerek sözlerini sürdürdü.
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Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde satmak istediği Younes Belhanda'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Faslı futbolcu, Al Ahli'nin yaptığı yıllık 7 milyon dolarlık maaş teklifini kabul etti. Suudi ekibi, Galatasaray'a da 4 milyon Euro teklif ederken Cimbom pazarlık kapısını 5 milyon Euro'dan açtı.
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