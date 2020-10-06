Medipol Başakşehir, Edin Visca ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir adı sık sık transfer dedikodularına karışan tecrübeli futbolcusu Edin Visca’nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
9 YILDIR TAKIMDA
İstanbul Büyükşehir Belediyespor döneminde 2011 senesinde turuncu-lacivertli takıma transfer olan Visca, 9 yıldır bu kulüpte top koşturuyor. Tecrübeli kaptan, Medipol Başakşehir kariyerinde Süper Lig'de 270 maça çıkıp 76 kez fileleri havalandırdı.
TFF 1. Lig'de 34 maçta 10 gol atan, Türkiye Kupası'nda ise 19 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşayan Visca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 müsabakada 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 22 müsabakada 11 kez rakip ağları sarstı.
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