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aksam.com.tr
  • 26 Temmuz 2019 Cuma 15:03
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  • 26 Temmuz 2019 Cuma 15:03

Medipol Başakşehir, Edin Visca için 15 milyon Euro istiyor

Medipol Başakşehir, Edin Visca için 15 milyon Euro istiyor

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İspanyol ekibi Sevilla ve Alman temsilcisi Wolfsburg, Edin Visca için düğmeye bastı. İki ekip de menacerler aracılığıyla Başakşehir’in kapısını çaldı. Turuncu-Lacivertliler 15 milyon Euro istiyor.

2011-2012 sezonu başında Başakşehir’in kapısından giren ve her sezon gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Edin Visca son dönemde ortaya koyduğu oyunla devleri peşine taktı. Fenerbahçe’nin ısrarla istediği 29 yaşındaki futbolcu için Avrupa’nın önde gelen ekipleri devreye girdi. İspanyol ekibi Sevilla ve Alman temsilcisi Wolfsburg’un menacerler aracılığıyla yıldız oyuncu için Turuncu- Lacivertliler’in kapısını çaldığı öğrenildi.

Birkaç takım daha...

‘Transfer sihirbazı’ olarak bilinen Sevilla’nın sportif direktörü Monchi’nin de Visca için bizzat devreye gireceği kaydedildi. Daha önce Fenerbahçe ile yapılan pazarlıklarda tecrübeli oyuncu için 15 milyon Euro talep eden İstanbul ekibinin, yine bu rakamın altına düşmeyeceği belirtildi. Öte yandan Avrupa’dan birkaç takımın daha Visca’nın şartlarını sordurduğu gelen haberler arasında.

(Fanatik)

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