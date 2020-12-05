Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

Süper Lig'de 11. hafta maçında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın kadrosu açıklandı.

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

Sürpriz transfer hamlesi! Herkes ters köşe oldu

Mauricio Lemos'un performansından memnun olmayan Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Devre arasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Milan'ın Brezilyalı savunmacısı Leo Duarte'nin ismini ilk sıraya yazdı. Transferle Emre Belözoğlu bizzat ilgilenecek.