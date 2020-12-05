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aksam.com.tr
  • 05 Aralık 2020 Cumartesi 15:48
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Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı

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Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Özellikle uzatma dakikalarında üst üst gol pozisyonlarının yaşandığı maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir'in Süper Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

İLK 11’LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Cheabake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Giuliano, Nacer Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba

YENİ MALATYASPOR 1-1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Goller: Dk.45+1 Giuliano, Dk.50 Ponck (k.k.)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

7’ Adem Büyük rakip yarı alanın ortalarından vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

16’ Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Afriyie Acquah tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

20’ Giuliano’nun ceza sahası içinden çektiği şut ayağına oturmadı ve savunmadan geri döndü.

37’ Yeni Malatyaspor’da Umut Bulut’un çevirdiği topta Benjamin Tetteh müsait pozisyonda topu üstten dışarı vurdu.

45+1’ İrfan Can Kahveci’nin sol kanattan içeri çıkardığı topta bomboş kalan Giuliano topu ağlara gönderdi. (0-1)

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

50’ Adem Büyük ceza sahası içinde güzel hareketlerle çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunda Başakşehir’in defans oyuncusu Ponck’a çarpan top ağlarla buluştu. (1-1)

52’ Adem Büyük rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Mert Günok kurtarıyor.

59’ Başakşehir’in kullandığı duran topta Mahmut Tekdemir kafayı vurdu, bomboş kaleye yükselen topu Demba Ba’dan önce defans uzaklaştırdı.

64’ Umut Bulut’un ceza sahası içinden çektiği şut çerçeveyi bulmuyor.

73’ Nacer Chadli rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

74’ Ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor ancak top dışarı çıkıyor.

78’ Adem Büyük rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

83’ İrfan Can Kahveci’nin tehlikeli yerden kullandığı frikikte kaleci Ertaç topu iki hamlede kontrol etti.

90+1’ Yeni Malatyaspor’un hızlı hücumunda Benjamin Tetteh kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunu Mert Günok çıkardı.

90+2’ Kullanılan kornerde Hadebe’nin kafasın direkten döndü.

90+3' Karim Hafez'in sert şutu Skrtel'den geri dönüyor.

90+4' Başakşehir'de Demba Ba'nın altıpas önünden bomboş pozisyonda çektiği şutu kaleci Sertaç çıkardı.

90+9' Aleksic ceza sahası içinde kaleye sırtı dönük şekilde topu önünde buldu. Dönerek sağ ayağıyla yaptığı şutu yandan dışarı gitti.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

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