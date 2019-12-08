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Medipol Başakşehir, Denizlispor ile deplasmanda berabere kaldı

Medipol Başakşehir, Denizlispor ile deplasmanda berabere kaldı

Süper Lig'de 14. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Medipol Başakşehir'in golünü 54. dakikada Edin Visca kaydetti. Yukatel Denizlispor'un tek golü 60. dakikada Modou Barrow'dan geldi. Modou Barrow'un 90+7. dakikada bir topu ise direkten döndü.

Ligde üç hafta sonra puan kaybeden Medipol Başakşehir 26 puana ulaştı. İki haftadır kazanan Denizlispor ise bu beraberliğin ardından puanını 18 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir, Konyaspor'u ağırlayacak.


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