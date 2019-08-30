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Medipol Başakşehir, Danijel Alkesic'i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Danijel Alkesic'i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, sezon başında Al Ahli'ye transfer olan Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, sezon başında Al Ahli'ye transfer olan Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte resmi açıklama...

"Kulübümüz, Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.  Geçen sezon Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında Al Ahli'ye transfer olan Aleksic, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Danijel Aleksic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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