Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach ile berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol, 55. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde Edin Visca'dan geldi. Başakşehir'in Avrupa'daki en golcü oyuncusu olan Edin Visca, Mönchengladbach karşısında 8. kez ağları sarstı. Mönchengladbach, 90+1. dakikada Hermann ile eşitliği sağladı.

İlk hafta Roma'ya mağlup olan Başakşehir, böylece 1 puana yükselirken, ilk hafta evinde Wolfsberger'e 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen Mönchengladbach da puanını 1 yaptı.

Grubun 3. hafta maçında Başakşehir evinde Wolfsberger'i konuk edecekken, Mönchengladbach ise deplasmanda Roma'ya konuk olacak.

SKRTEL - MERT PARLADI, VISCA ATTI

Karşılaşma boyunca Mönchengladbach ile başa baş bir oyun sergileyen Başakşehir'de Mert Günük ve Martin Skrtel öne çıkan isimler olurken, takımın Avrupa'daki golcüsü Edin Visca 55. dakikada sahneye çıkarak takıma galibiyeti getiren isim oldu.

Bu dakikada srta sahanın sağında topu kapan Crivelli, savunma arkasına doğru hareketlenen Visca'yı gördü. Topu ceza sahasına kadar süren Boşnak yıldız ardından düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.