Medipol Başakşehir, Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni rahat mağlup etti

Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Başakşehir evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleyi Başakşehir 3-1'lik skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Crivelli ile 48. ve 73. dakikalarda Visca'dan geldi. Gençlerbirliği'nin tek sayısını ise 29. dakikada Ayite kaydetti.
Bu sonucun ardından son 5 maçtaki 4. galibiyetini alan Başakşehir 39 puana yükselirken, son 4 maçında 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği 21 puanda kaldı.
Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak, Gençlerbirliği ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Medipol Başakşehir, ligde 20. haftanın açılış maçında kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.
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