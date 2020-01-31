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aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 21:44
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  • 31 Ocak 2020 Cuma 21:55

Medipol Başakşehir, Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni rahat mağlup etti

Medipol Başakşehir, Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni rahat mağlup etti

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Medipol Başakşehir, ligde 20. haftanın açılış maçında kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Başakşehir evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleyi Başakşehir 3-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Crivelli ile 48. ve 73. dakikalarda Visca'dan geldi. Gençlerbirliği'nin tek sayısını ise 29. dakikada Ayite kaydetti.

Bu sonucun ardından son 5 maçtaki 4. galibiyetini alan Başakşehir 39 puana yükselirken, son 4 maçında 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği 21 puanda kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak, Gençlerbirliği ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

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Medipol Başakşehir, ligde 20. haftanın açılış maçında kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

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