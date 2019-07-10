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  3. Medipol Başakşehir, Azubuike'yi kiraladığını duyurdu

Medipol Başakşehir, Azubuike'yi kiraladığını duyurdu

Medipol Başakşehir, Azubuike'yi kiraladığını duyurdu

Medipol Başakşehir, Azubuike’yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Medipol Başakşehir, Nijeryalı futbolcu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü’nden Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.

Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kulübü’nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”

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