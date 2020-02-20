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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 22:46
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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 22:52

Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde Sporting'e deplasmanda mağlup oldu

Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde Sporting'e deplasmanda mağlup oldu

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Avrupa’daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında Portekiz ekibi Sporting’e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sporting 3-1'lik skorla kazandı.

Sporting'in gollerini 3. dakikada Coates, 44. dakikada Sporar ve 51. dakikada Vİetto kaydetti. Başakşehir'in umutlarını tekrar yeşerten golü ise 77. dakikada penaltıdan Edin Visca kaydetti.

Mücadelenin rövanşı, 27 Şubat Perşembe günü 20:55'te, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

OKAN BURUK'TAN 2 HAMLE

Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı oynadıkları son karşılaşmaya nazaran ilk 11'inde iki futbolcusunu değiştirdi.

Takımı 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya süren Buruk, ligdeki Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre defansta Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck'a ve orta sahada Eljero Elia'nın yerine Fredrik Gulbrandsen'e şans tanıdı.

Medipol Başakşehir'in ilk 11'i Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Demba Ba ve Crivelli'den oluştu.

SPORTING'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Jorge Manuel Rebelo Fernandes de Rio Ave'ye karşı oynadıkları son lig maçına göre Başakşehir karşısında ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. Alexis Borja ve Gonzalo Plata'yı kesen Portekizli teknik adam, sakatlıktan çıkan Arjantinli futbolcuları Marco Acuna ve Luciano Vietto'yu sahaya sürdü.

Sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkan Sporting Lizbon'un Başakşehir'e karşı ilk 11'inde Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Acuna, Battaglia, Wendel, Jovane, Vietto, Bolasie ve Sporar yer aldı.

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SPOR GÜNDEMİ

Avantaj Sporting'de
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