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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:09
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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:09

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 28. maçına çıkıyor

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 28. maçına çıkıyor

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 28. karşılaşmasına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 27 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Bu maçlarda 27 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 41 gole engel olamadı.

- Okan Buruk ile Avrupa'da 10. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 10. karşılaşmasını Sporting Lizbon karşısında oynayacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 9 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında da deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yendi. Medipol Başakşehir, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı son dakika golüyle 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip gruptan çıkmayı başarmıştı. Buruk yönetimindeki Başakşehir, son 32 turu ilk maçında ise deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 kaybetmişti.

- Sahasında 14. maç

İstanbul ekibi, Sporting Lizbon mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 14. iç saha maçını oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 13 maçta, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 13 maçta 10 gol atarken, kalesinde de 13 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla aldı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. İstanbul ekibi, üçüncü galibiyetini ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

- En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 10 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro izledi.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

- Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

İstanbul ekibi, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde grubun son maçında Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardı.

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