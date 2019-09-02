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  3. Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın maaşında yüzde 50 indirime gittiğini açıkladı

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın maaşında yüzde 50 indirime gittiğini açıkladı

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın maaşında yüzde 50 indirime gittiğini açıkladı

Başakşehir, Arda Turan'ın yıllık ücretini kendi isteğiyle yarı yarıya düşürdüğünü açıkladı.

Arda Turan, Başakşehir'de yıllık ücretinde %50 indirime gitti. Başakşehir'den yapılan açıklamada Arda Turan'ın kendi isteğiyle maaşında indirime gittiği belirtildi.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;

"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir"

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