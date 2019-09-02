Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın maaşında yüzde 50 indirime gittiğini açıkladı

Arda Turan, Başakşehir'de yıllık ücretinde %50 indirime gitti. Başakşehir'den yapılan açıklamada Arda Turan'ın kendi isteğiyle maaşında indirime gittiği belirtildi.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;

"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir"