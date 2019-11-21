Medipol Başakşehir antrenör akademisi

İstanbul ekibi son yıllarda Türk futboluna kazandırdığı teknik adamlarla ayrıcalıklı bir yere sahip.

İlk isim Abdullah Avcı

Medipol Başakşehir’in teknik direktör olarak Türk futboluna kazandırdığı ilk isim Abdullah Avcı oldu.

Daha önce İstanbulspor,Galatasaray ve Milli takımlarda alt yaş kategorilerinde görev yapan Abdullah Avcı kulüp düzeyindeki ilk teknik direktörlük deneyimine o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir’de başladı.

8 Ağustos 2006’da İstanbul Büyükşehir Belediyespor’la sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, 6 sezon başarıyla görev yaptığı kulübünden 17 Kasım 2011’de A Milli Takımın başına geçmek için ayrıldı.

Böylece Abdullah Avcı kulüp düzeyindeki ilk teknik direktörlük deneyiminden sonra A Milli Takımın başına geçerek sıra dışı bir başarıya imza attı.

Avcı'dan sonra Okan Buruk

Abdullah Avcı’nın A Milli takıma götürdüğü yardımcılarından biri de İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un kaptanı Okan Buruk’tu.

Abdullah Avcı İstanbul ekibindeki son sezonunda ’Okan Buruk kağıt üzerinde oyuncu olarak görünse bile teknik heyetin bir parçası gibi çalışıyor.Okan’ı bundan sonra antrenör olarak göreceksiniz ‘’ demişti.

Okan Buruk, Abdullah Avcı ile birlikte A Milli takımdan ayrıldıktan iki ay sonra 30 Ekim 2013’de Elazığspor’un başına geçerek teknik direktörlüğe adım attı.

Daha sonra Gaziantepspor,Sivasspor,Göztepe,Akhisar Belediyespor, ve Çaykur Rizespor’u çalıştıran Okan Buruk bu sezon, ilk antrenörlük eğitimini aldığı Medipol Başakşehir’de göreve başladı.

Erol Bulut da Başakşehir'den

Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut’un yolu da Medipol Başakşehir’den geçti.

18 Ağustos 2014’de Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcılığına getirilen Erol Bulut bu görevi yaklaşık 3 yıl sürdürdü.

Erol Bulut, Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak çalışırken aldığı teklifle 28 Eylül 2017’de BTC Türk Yeni Malatyaspor’un başına geçerek teknik direktörlük kariyerine başladı.

Son isim Tomas

Medipol Başakşehir’in antrenörlükten teknik direktörlüğe terfi ettirdiği son isim Stjepan Tomas oldu.

Ülkemizde Fenerbahçe,Galatasaray,Gaziantepspor ve Bucaspor’da forma giyen Stjepan Tomas yaklaşık 6 yıldır Okan Buruk’un yardımcısı olarak çalışıyordu.

2 Temmuz 2019’da Medipol Başakşehir’de göreve başlayan Hırvat antrenör İstanbul ekibinde 5 ay çalıştıktan sonra Okan Buruk’un iznini alarak Antalyaspor’un başına geçti.

Stejepan Tomas’ın da teknik direktör unvanını almasıyla Medipol Başakşehir’in Türk futboluna kazandırdığı çalıştırıcıların sayısı dörde yükseldi.

(TRT Spor)