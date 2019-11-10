Medipol Başakşehir, Ankaragücü engelini Crivelli ile geçti
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 11. hafta mücadelesinde kendi sahasında konuk ettiği Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti
Süper Lig'de 11. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 77. dakikada Enzo Crivelli kaydetti. Süper Lig'de 10. maça çıkan 24 yaşındaki Fransız golcü Enzo Crivelli, 6. golüne ulaştı. Ankaragücü'nün tek golü 87. dakikada Aydın Karabulut'tan geldi.
Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 19'a yükseltti. Ankaragücü 9 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Medipol Başakşehir, Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü, Trabzonspor'u ağırlaycak.
BAŞAKŞEHİR'DE TEK DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Wolfsberger müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.
Buruk, Wolfsberger müsabakasının başlangıç kadrosunda bulunan Slovak stoper Martin Skrtel'in yerine, Moldovalı oyuncu Alexandru Epureanu'ya ilk 11'de görev verdi.
MARTIN SKRTEL KADRODA YOK
Medipol Başakşehir'de Slovak oyuncu Skrtel, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Skrtel'in belindeki ağrı nedeniyle dinlendirildiği ve kadroya alınmadığı belirtildi.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla karşılaşma öncesinde skorboardda, Atatürk'ün görüntülerinin yer aldığı bir video yayınlandı.
Saha kenarındaki led panolarda Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası gösterilirken, kale arkasındaki tribüne de üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı büyük bir pankart asıldı.