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aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 15:07
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Medipol Başakşehir, Altınordu'dan Ravil Tagir'i transfer etti

Medipol Başakşehir, Altınordu'dan Ravil Tagir'i transfer etti

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Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.

Başakşehir, 17 yaşındaki futbolcu için hem kulübü, hem de oyuncuyla anlaşma sağladı.

2,5 MİLYON EURO BONSERVİS, BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 30 PAY

Turuncu lacivertliler Ravil Tagir için Altınordu'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca İzmir kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak.

HAFTAYA İMZAYI ATACAK

Ravil Tagir’in önümüzdeki hafta İstanbul'da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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