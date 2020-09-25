Medipol Başakşehir, Altınordu'dan Ravil Tagir'i transfer etti

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G.Saray derbisinde Samatta sürprizi! G.Saray derbisinde Samatta sürprizi! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta'nın Galatasaray derbisinde 21 kişilik kadroda olması bekleniyor. İngiltere'den hazır gelen Tanzanyalı golcü, idmanda Erol Bulut'un gözüne girerse dev derbiye sürpriz bir şekilde ilk 11'de dahi başlayabilir.

'G.Saray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti 'G.Saray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti Son olarak Manchester City'de forma giyen ve şu an boşta olan Aleix Garcia ile Galatasaray temas kurmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Dinamo Bükreş de talip oldu ancak İspanyol futbolcu ‘Galatasaray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti.

3'ü birden yatarsa Papiss Cisse gelecek 3'ü birden yatarsa Papiss Cisse gelecek Troy Deeney, Stefano Okaka ve Kevin Gameiro ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, her olasılığa karşı Papiss Cisse'yi de listesinde tutuyor.

Başakşehir bir transferi daha bitirdi Başakşehir bir transferi daha bitirdi Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.

Samatta ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı bile Samatta ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı bile Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.