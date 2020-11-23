Medipol Başakşehir 4 eksikle Old Trafford'a çıkıyor

Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Grupta dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazandı.
Grubun diğer maçında ise PSG ile Leipzig Fransa'da karşı karşıya gelecek.
- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK
Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.
İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Junior Caiçara ve Enzo Crivelli kadroda yer almayacak.
Medipol Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki oyuncu da bu mücadelede forma giyemeyecek.
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