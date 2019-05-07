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  3. Medipol Başakşehir 3 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı

Medipol Başakşehir 3 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı

Medipol Başakşehir 3 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 12 Mayıs Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Medipol Başakşehir, 3 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve geniş alan oyununun ardından çift kale maç yaptı.     

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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